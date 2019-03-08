В Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень опасности сохраняется

Синоптики Гидрометцентра продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на субботу, 9 марта.

«Жёлтый» уровень — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

В субботу сохранится плюсовая температура. В Москве- +3-+5 градусов, по области — от +5до +7 градусов. Ветер порывисты, западного и юго-западного направления, будет дуть со скоростью 5—10 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Предстоящие праздничные выходные, которые благодаря празднованию Международного женского дня продлятся три дня – с 8 по 10 марта – будут теплыми, дождливыми и ветреными. Об этом НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

