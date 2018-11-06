В Москве арестовали смастерившего бомбу школьника

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 2 декабря школьника, который, по данным следствия, хранил дома бомбу собственного производства. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме, так как подозреваемый является несовершеннолетним.

Напомним, что четырнадцатилетний юноша был задержан в пятницу, 2 ноября. У него дома на улице Свободы на северо-западе Москвы изъяли самодельное взрывное устройство. Как и где подросток планировал использовать бомбу, не уточняется.

Ранее завкафедрой возрастной психологии МГУ, доктор психологических наук Ольга Карабанова в эфире НСН заявила, что наличие в информационном пространстве культа агрессии порождает юношеский терроризм.