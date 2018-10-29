Понедельник
29 октября
USD 65.63
EUR 74.67
Горячие новости

В московском регионе в середине недели выпадет снег

29 Октября 2018 в 13:46
В московском регионе в середине недели выпадет снег

В московском регионе на этой неделе пройдут дожди, а в среду и четверг ожидается снег. По данным Гидрометцентра, снежного покрова пока не будет, выпавший снег быстро растает благодаря положительным температурам, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду температура воздуха может упасть до минус 7 градусов, однако, днем температура поднимется до плюс 5 градусов. Вскоре циклон начнет покидать столичный регион. В четверг уже будет от 2 до 7 градусов выше ноля, в пятницу – до плюс 7-ми.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила в эфире НСН, что осень не только окончательно вступила в свои права, но и вскоре начнет опережать календарь.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.