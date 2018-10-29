В московском регионе в середине недели выпадет снег

В московском регионе на этой неделе пройдут дожди, а в среду и четверг ожидается снег. По данным Гидрометцентра, снежного покрова пока не будет, выпавший снег быстро растает благодаря положительным температурам, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду температура воздуха может упасть до минус 7 градусов, однако, днем температура поднимется до плюс 5 градусов. Вскоре циклон начнет покидать столичный регион. В четверг уже будет от 2 до 7 градусов выше ноля, в пятницу – до плюс 7-ми.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила в эфире НСН, что осень не только окончательно вступила в свои права, но и вскоре начнет опережать календарь.