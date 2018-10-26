Осень обгоняет календарь. Москвичей предупредили о похолодании

ФОТО: pxhere.com

Марина Макарова рассказала НСН о предстоящем похолодании и первом мокром снеге.

Осень не только окончательно вступила в свои права, но и вскоре начнёт опережать календарь. Об этом НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. При этом она отметила, что выходные будут теплее, чем начало следующей недели. Но и в эти дни в столичном регионе уже пройдут не только дожди, но и первый мокрый снег.

«По-настоящему осенняя погода пришла в столичный регион. Температура будет колебаться около нормы, выходные окажутся немного более тёплыми, а в начале следующей недели температура будет ниже нормы. Осень постарается немного обогнать календарь. В субботу будет облачно, будет идти дождь, а ночью даже начнётся дождь с мокрым снегом. Местами образуется гололедица на дорогах, температура в Москве около ноля минимальная, и по области от -3 °С до +2°С. В дневные часы в столице потеплеет — максимальная температура 5-7°С, и в Подмосковье от 3 до 8°С. День будет ветреным, южный ветер 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Такая же ветреная погода ожидает нас и в воскресенье, дождь продолжится и в ночь на воскресенье. Минимальная температура в Москве +1-3°С, по области от 0 до +5°С. И днём в воскресенье дождь уже будет небольшим и пройдёт местами. Максимальная температура 4-6°С, но ветер уже развернётся на западный — 5-10 метров в секунду. Пока ещё порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Но уже начнёт распространяться более прохладный воздух», — рассказала Макарова.

Понедельник и последующие дни отметятся похолоданием, зато после среды воздух будет чуть теплее, добавила собеседница НСН.

«В ночь на понедельник температура в Москве понизится до 0,-2°С, в Подмосковье -3+2°С, пройдут небольшие осадки, возможно образование гололедицы. Ветер северный, северо-восточный. И в понедельник днём тоже пройдут местами небольшие осадки, и продолжится понижение температуры. Поэтому в понедельник днём не выше 0-+2°С, в Подмосковье даже в дневные часы местами останется минус. Последующие ночи будут ещё более холодными. Во вторник ночью -2,-7°С, в среду -4, -9°С, местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура около ноля, в среду, может быть, выше на 1-2°С. Вторая половина недели по предварительным прогнозам будет более тёплой», — заключил Макарова.

Добавим, что в Гидрометцентре также предупредили жителей столицы о жёлтом уровне погодной опасности, который ожидается в субботу. Отмечается, что порывы ветра 27 октября достигнут 12-17 метров в секунду, дневная температура составит 5-7 градусов тепла, пройдут дожди.