В московских аэропортах снова разрешили сидеть на полу

Транспортная прокуратура правительства Московской области отменила запрет на сидение на полу в аэропортах, принятый в 2018 году.

Прокуроры-транспортники заявили, что документ противоречил нормам федерального законодательства.

Теперь авиапассажиры смогут не только сидеть, но и лежать на полу аэропортов, ожидая свой рейс.

Отметим, что также, что отменены и запреты на прослушивание музыки без наушников и передвижение на самокатах и роликах по зданию аэровокзала.

Ранее майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в беседе с НСН объяснил, чем опасно применение спецсредств к дебоширам на борту самолета.