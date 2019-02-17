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В московских аэропортах снова разрешили сидеть на полу

17 Февраля 2019 в 09:00
В московских аэропортах снова разрешили сидеть на полу

Транспортная прокуратура правительства Московской области отменила запрет на сидение на полу в аэропортах, принятый в 2018 году.

Прокуроры-транспортники заявили, что документ противоречил нормам федерального законодательства.

Теперь авиапассажиры смогут не только сидеть, но и лежать на полу аэропортов, ожидая свой рейс.

Отметим, что также, что отменены и запреты на прослушивание музыки без наушников и передвижение на самокатах и роликах по зданию аэровокзала.

Ранее майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в беседе с НСН объяснил, чем опасно применение спецсредств к дебоширам на борту самолета.

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