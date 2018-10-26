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В Минсельхозе не увидели предпосылок для дефицита сахара в РФ

26 Октября 2018 в 17:51
В Минсельхозе не увидели предпосылок для дефицита сахара в РФ

В Минсельхозе заявили об отсутствии предпосылок для появления дефицита сахара на российском рынке. По утверждению ведомства, при существующих ценах, производители смогут наращивать экспертный потенциал и стабильно работать в будущем, сообщает «Интерфакс».

Как подчеркнули в Минсельхозе, в 2017 году цены на сахар можно было сравнить со стоимостью продукта в 2013 году. Из-за этого производители получали низкую рентабельность и не имели нормальный доход. Это позволят обеспечить цены 2018 года (35,95 рубля за 1 килограмм).

Ранее СМИ сообщили о резком увеличении оптовых цен на сахар, сообщает « Русская планета».

В свою очередь, председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин в эфире НСН опроверг резкий рост цен на сахар.

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