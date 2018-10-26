Производители опровергли резкий рост цен на сахар

В эфире НСН председатель правления Союза рассказал, как на самом деле обстоят дела с производством и продажей сахара.

В РФ осенью подскочили цены на сахар. Так, его оптовая стоимость в Южном федеральном округе поднялась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом по стране цена выросла в полтора раза, сообщает РБК со ссылкой на данные Минсельхоза. В то же время, как рассказал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов, в Центральной России цены на сахар держатся на уровне 35 рублей за килограмм.

Председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин в эфире НСН опроверг информацию о резком подорожании сахара. По его словам, цены держатся на среднестатистическом уровне.

«В принципе по нашим прогнозам мы в балансе. В данном случае это чисто коррекция до уровня, обеспечивающего производство. Сейчас нет проблем с ростом цен. Физически самое главное, что товар есть на рынке», — объяснил Бодин.

По его словам, в ретроспективе 2015-2016 годов видно, что цены находятся в диапазоне текущего рынка. То есть соответствуют среднестатистическим за три года. Эксперт предположил, что информация о росте цен может быть либо «болью и плачем» отдельных участников рынка, либо спекуляцией.

«По объёму производства мы сегодня находимся на уровне прошлого года. Поэтому в данном случае это экономическое решение участников рынка для получения дебета массы, которая позволит им переложиться на новый урожай. Потому что удобрения растут [цены — прим. НСН], топливо растет, акцизы растут на топливо. Таким образом, чтобы в следующем году купить то же самое средство производства нужна большая денежная масса, а её не хватало из-за аномалии прошлого года», — заявил собеседник НСН.

Андрей Бодин рассказал, что в России есть сельхозтоваропроизводитель, который кормит всю страну. В связи с потребностями человека существует экономическая целесообразность того или иного вида деятельности. Эксперт напомнил, что фермер сегодня имеет право, имея средства производства и землю, делать то, что ему нравится. Именно это и влияет на сегодняшнее положение вещей.

«Ситуация сложилась так, что прошлый год был аномальный с точки зрения внутреннего рынка для сельхозтоваропроизводителей и для сахарных заводов. Потому что на внутреннем рынке за два года у нас сложились товарные запасы. Был лишним почти миллион тонн сахара. Международная конъюнктура была такая, что нам некуда было его вывозить. Соответственно это была чисто рыночная динамика, когда предложение превышало спрос. Это рынок. Нам же никто в прошлом году не помогал, жили как есть. Сахар был дефлятором [ценовой индекс — прим. НСН]», — заключил Бодин.