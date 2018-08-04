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В Минобороны подтвердили секретное послание генштаба Пентагону

4 Августа 2018 в 15:20
В Минобороны подтвердили секретное послание генштаба Пентагону

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию о том, что глава Генерального штаба вооружённых сил Валерий Герасимов  направил коллеге из США генералу Джозефу Данфорду письмо по Сирии.

Как отмечает Газета.ру, послание председателю комитета начальников штабов вооружённых сил США передано по конфиденциальному каналу связи. Об этом российское оборонное ведомство информирует в официальном сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в тайном послании Пентагону Валерий Герасимов предложил принять совместные меры для стабилизации ситуации в Сирии, однако Вашингтон холодно воспринял это послание.

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