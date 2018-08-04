В Минобороны подтвердили секретное послание генштаба Пентагону

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию о том, что глава Генерального штаба вооружённых сил Валерий Герасимов направил коллеге из США генералу Джозефу Данфорду письмо по Сирии.

Как отмечает Газета.ру , послание председателю комитета начальников штабов вооружённых сил США передано по конфиденциальному каналу связи. Об этом российское оборонное ведомство информирует в официальном сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в тайном послании Пентагону Валерий Герасимов предложил принять совместные меры для стабилизации ситуации в Сирии, однако Вашингтон холодно воспринял это послание.