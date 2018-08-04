СМИ: Глава генштаба РФ направил тайное послание в США по Сирии

Российские военные обратились к американским коллегам с предложением о совместной работе в Сирии. Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов направил секретное послание на этот счёт председателю Объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США Джозефу Данфорду.

Как стало известно агентству Reuters, в письме предложены меры по стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике. Глава генштаба, в частности, призвал Пентагон оказать помощь в восстановлении территорий, которые контролируются правительством Башара Асада. Герасимов также предлагает совместными усилиями обеспечить возвращение сирийских беженцев в места постоянного проживания.

По данным Reuters, глава Генштаба направил свои предложения во второй половине июля - через несколько дней после российско-американского саммита в Хельсинки. Агентство сообщает, что в США восприняли это послание прохладно, поскольку Вашингтон настаивает на смене нынешнего сирийского режима. Белый дом готов поддержать Кремль только в случае организации независимых выборов в Сирии под контролем ООН, отмечает Газета.ру .