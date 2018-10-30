Вторник
30 октября
USD 65.81
EUR 75.04
Горячие новости

В МИД Украины заявили о бесполезности разрыва договора с РФ по Азовскому морю

30 Октября 2018 в 07:33
В МИД Украины заявили о бесполезности разрыва договора с РФ по Азовскому морю

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в случае расторжения договора с России о совместном использовании Азовского моря, Киев не выиграет ничего. По её словам, единственным результатом разрыва отношений станет очередной территориальный спор. Министр также отметила, что излишняя настойчивость Украины по этому вопросу может стать поводом для Москвы задуматься о реальной силе существующего соглашения, пишет RT.

Напомним, ранее капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков выступил с предложением принять более радикальные меры по обеспечению безопасности Азовского моря. В свою очередь украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН предсказал худший вариант развития событий в случае разрыва соглашений с Россией по Азовскому морю.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.