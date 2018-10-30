В МИД Украины заявили о бесполезности разрыва договора с РФ по Азовскому морю

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в случае расторжения договора с России о совместном использовании Азовского моря, Киев не выиграет ничего. По её словам, единственным результатом разрыва отношений станет очередной территориальный спор. Министр также отметила, что излишняя настойчивость Украины по этому вопросу может стать поводом для Москвы задуматься о реальной силе существующего соглашения, пишет RT.

Напомним, ранее капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков выступил с предложением принять более радикальные меры по обеспечению безопасности Азовского моря. В свою очередьв эфире предсказал худший вариант развития событий в случае разрыва соглашений с Россией по Азовскому морю.