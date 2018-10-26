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На Украине не исключили силовой вариант разрешения конфликта по Азовскому морю

26 Октября 2018 в 09:32
На Украине не исключили силовой вариант разрешения конфликта по Азовскому морю
Украинский политолог в эфире НСН предсказал худший вариант развития событий в случае разрыва соглашений с Россией по Азовскому морю.
Депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко заявил, что Киеву нельзя разрывать договор с Москвой о совместном использовании Азовского моря. В противном случае, по мнению парламентария, Украина «сама себя загонит в тупик».

Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН согласился с выводами Денисенко, но увидел совсем иной выход (слушайте аудио).

«Если разорвать договор, то наступит тупик. И непонятно, как из него выйти. В этом случае будет возможен лишь силовой проход судов, как с одной, так и с другой стороны», - считает эксперт.

Добавим, 25 октября представители Европарламента одобрили резолюцию, которая призывает Евросоюз ужесточать санкции против России, если ситуация в Азовском море будет обостряться.

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