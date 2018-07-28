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В МИД РФ прокомментировали намерение Армении заменить генсека ОДКБ

28 Июля 2018 в 15:19
В МИД РФ прокомментировали намерение Армении заменить генсека ОДКБ

Армения выступила с предложением начать процесс замены генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балян.

По его словам, предложение о замене генсека ОДКБ необходимо для бесперебойной работы организации, так как ее действующему главе Юрию Хачатурову предъявлены обвинения в попытке свержения конституционного строя в Армении по делу о разгоне протестов 2008 года.

В МИД РФ пояснили, что начать процесс отзыва своего представителя с поста главы ОДКБ должна армянская сторона.

«В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста Генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване», — говорится в сообщении, которое приводит Газета.ру

Ранее армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире НСН заявил, что предъявленные Хачатурову обвинения стоит рассматривать отдельно от ОДКБ, хотя имидж самой организации они, конечно, затронут.

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