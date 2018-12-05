В МИД РФ отвергли обвинения со стороны США в нарушении ДРСМД

Обвинения США в адрес Российской Федерации в невыполнении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не имеют под собой никаких оснований. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Вашингтон не представил ни одного реального подтверждения своих утверждений, передает RT .

При этом, как подчёркивает «Свободная пресса» , Захарова подтвердила, что Москва по-прежнему выступает против прекращения действия этого договора, считая его одной из ключевых составляющих стратегической стабильности и международной безопасности.

Ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео поставил России ультиматум по договору РСМД. Он заявил, что, если Москва в течение 60 дней не начнёт выполнять пункты соглашения, Вашингтон приостановит свои обязательства, отмечает Ura.ru . Помпео пообещал, что за эти два месяца США не будут производить, испытывать и размещать ракеты, которые попадают под действие документа.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН призвал Вашингтон сначала самим выполнить все условия ДРСМД.