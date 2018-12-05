Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

В МИД РФ отвергли обвинения со стороны США в нарушении ДРСМД

5 Декабря 2018 в 11:50
В МИД РФ отвергли обвинения со стороны США в нарушении ДРСМД

Обвинения США в адрес Российской Федерации в невыполнении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не имеют под собой никаких оснований. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Вашингтон не представил ни одного реального подтверждения своих утверждений, передает RT.

При этом, как подчёркивает  «Свободная пресса», Захарова  подтвердила, что Москва по-прежнему выступает против прекращения действия  этого договора, считая его одной из ключевых составляющих стратегической стабильности и международной безопасности.

Ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео поставил России ультиматум по договору РСМД. Он заявил, что, если Москва в течение 60 дней не начнёт выполнять пункты соглашения, Вашингтон приостановит свои обязательства, отмечает Ura.ru. Помпео пообещал, что за эти два месяца США не будут производить, испытывать и размещать ракеты, которые попадают под действие документа.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН призвал Вашингтон сначала самим выполнить все условия ДРСМД. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.