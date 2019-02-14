В МИД РФ обозначали позицию по инсценировке химатаки в Сирии

По словам Захаровой, было бы любопытно услышать официальную позицию телеканала BBC, которая, освещая события в Сирии, однозначно указывала на вину Башара Асада в применении химоружия.
Как напоминает «Свободная пресса», Далати уточнил, что в той атаке весной прошлого года, зарин не применялся, жертв не было, но нужно дождаться результатов исследования комиссии ОЗХО, чтобы подтвердить это.
Глава МИД сравнила ситуацию в Сирию с той, что несколькими годами раньше произошла в Ираке. И тогда США, напомним, началась агрессия в отношении суверенного государства.
Ранее экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин заявил в эфире НСН, что ОЗХО признает инсценировку химатаки только после того, как это разойдется по СМИ, и тогда, когда это уже будет никому не нужно.