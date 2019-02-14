В МИД РФ обозначали позицию по инсценировке химатаки в Сирии

«Кульминацией театра абсурда» назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова признание продюсера BBC Риама Далати о том, что съемка химатаки в сирийском городе Дума была постановочной.

По словам Захаровой, было бы любопытно услышать официальную позицию телеканала BBC, которая, освещая события в Сирии, однозначно указывала на вину Башара Асада в применении химоружия.

Как напоминает «Свободная пресса» , Далати уточнил, что в той атаке весной прошлого года, зарин не применялся, жертв не было, но нужно дождаться результатов исследования комиссии ОЗХО, чтобы подтвердить это.

Глава МИД сравнила ситуацию в Сирию с той, что несколькими годами раньше произошла в Ираке. И тогда США, напомним, началась агрессия в отношении суверенного государства.