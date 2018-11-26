В МИД назвали инцидент с судами Украины в Керчи «продуманной провокацией»

Статс-секретарь-замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что нарушение украинскими военными суда российской границе в Керченском проливе – это продуманная провокация.

«Очевидно, что это провокация — продуманная по времени, месту и форме», — заявил Карасин РИА Новости.

Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу, после чего были задержаны, передает RT.

Ранее вице-адмирал Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что Черноморский флот готов пресечь украинские провокации в Азовском и Черном морях, если будет приказ.