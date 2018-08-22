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В Мексике влюбленным разрешили заниматься сексом на улицах

22 Августа 2018 в 18:07
В Мексике влюбленным разрешили заниматься сексом на улицах

Власти Мексики разрешили влюбленным парам заниматься сексом в общественных местах. В стране принят соответствующий закон. Местные парламентарии пояснили, что полиция не должна гоняться за любвеобильными гражданами, у которых нет денег на гостиницу. Власти посчитали, что у правоохранительных органов есть более важные дела, пишут «Дни.ру».

Ранее главный архитектор Москвы сообщил, что в столичном парке «Зарядье» посетители все чаще стали заниматься сексом. Он уточнил, что это видно на камерах видеонаблюдения. Кузнецов назвал это «признаком здоровой городской среды».

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