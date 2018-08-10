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Посетителям «Зарядья» понравилось заниматься сексом

10 Августа 2018 в 14:39
Посетителям «Зарядья» понравилось заниматься сексом

В московском парке «Зарядье» посетители всё чаще вступают в половую связь. Об этом сообщил главный архитектор российской столицы Сергей Кузнецов. По его словам, процесс интимной близости нередко запечатлевают камеры видеонаблюдения.

Кузнецов считает это признаком здоровой городской среды, свидетельством чувства безопасности и комфорта, которое возникает у москвичей, передаёт «Интерфакс». По словам главного архитектора, его вывод основан на серьёзных научных исследованиях. Сергей Кузнецов не стал уточнять, принимаются ли какие-либо меры административного воздействия на любителей секса в «Зарядье».

Круглогодичный ландшафтный парк «Зарядье» открыт на месте снесенной гостиницы «Россия» около Васильевского спуска. Некоторые объекты на его территории ещё продолжают строить.

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