В МЧС призвали москвичей отказаться от личного транспорта из-за снега и ветра

Жителей столицы и Подмосковья предупредили о метели и сильном ветре. Такое сообщение было распространено пресс-службой регионального управления МЧС. По данным ведомства, порывы ветра достигнут 12-17 м/с, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

В МЧС также призвали водителей отказаться от личного транспорта. А пешеходов попросили избегать прогулок под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Напомним, ранее о неблагоприятной погоде для транспорта в эфире НСН предупредил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая ситуация сохранится 29-30 января.