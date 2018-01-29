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В МЧС призвали москвичей отказаться от личного транспорта из-за снега и ветра

29 Января 2018 в 15:05
В МЧС призвали москвичей отказаться от личного транспорта из-за снега и ветра

Жителей столицы и Подмосковья предупредили о метели и сильном ветре. Такое сообщение было распространено пресс-службой регионального управления МЧС. По данным ведомства, порывы ветра достигнут 12-17 м/с, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

В МЧС также призвали водителей отказаться от личного транспорта. А пешеходов попросили избегать прогулок под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Напомним, ранее о неблагоприятной погоде для транспорта в эфире НСН предупредил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая ситуация сохранится 29-30 января. 

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