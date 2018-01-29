В Гидрометцентре предупредили о «весёлой» недельке в Москве

Директор Гидрометцентра России в эфире НСН рассказал, что неблагоприятная транспортная обстановка в регионе сохранится до 30 января.

Свыше 10 тысяч специальной техники вышло на улицы Москвы в ночь на 29 января из-за снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. К утру с улиц вывезли более 250 тысяч кубометров снега. Несмотря на то, что спецтехника и дворники ещё ночью приступили к уборке территорий, пробки на некоторых городских магистралях составили 8 баллов. В частности заторы образовали на Щёлковском, Варшавском шоссе, Волгоградском проспекте и других, сообщает RT со ссылкой на «Яндекс.Пробки».

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что сложная транспортная обстановка сохранится и завтра.

«Нынешняя неделя будет "весёлой" с точки зрения погоды, поскольку уже сейчас начинается повышение температуры, связанное с выносом тёплого и влажного воздуха с юго-запада Европы. Москва и центр европейской России будут находиться на восточной периферии этого циклона, давление будет падать. Перемещение тёплых воздушных масс в условиях большого градиента давления и усиления ветра приведёт к осадкам в виде снега, метели и даже заносам на дорогах, Такая неблагоприятная для транспорта погода будет сегодня, завтра», - рассказал синоптик.

По словам Романа Вильфанда, 31 января в Московской области столбики термометров достигнут положительных значений.

«Температура повышается уже сейчас, в ближайшую ночь температура уже будет -1 °С … -3 °С, а днём около нулевой отметки. 31 января существенных изменений в погоде не ожидается. А днём по области температура может достигнуть положительных значений», - отметил специалист.

В то же время Роман Вильфанд подчеркнул, что с наступлением последнего месяца зимы в столицу придёт похолодание.

«1 февраля будет уже другой циркуляционный механизм, давление начнёт повышаться, снег уже будет небольшой, ветер будет 12-17 м/с, произойдёт понижение температуры при повышенном давлении. Ночные температуры от -8 °С до -10 °С, а по области до -13 °С. Днём температурный фон -2 °С … -4 °С, по области до - 7 °С. Холодным ожидается и 2 февраля. А 3 февраля начнётся постепенное повышение температуры», - заключил в эфире НСН Вильфанд.

Стоит отметить, что в понедельник, 29 января, термометры в Москве могут показать 0 °С, сообщает Газета.ру . Как сообщили в Московской метрополитене, из-за неблагоприятных погодных условий подземка перешла на усиленный режим работы.