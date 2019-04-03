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В майские праздники россияне будут отдыхать 9 дней

3 Апреля 2019 в 12:07
В майские праздники россияне будут отдыхать 9 дней

На майские праздники в этом году россияне будут отдыхать девять дней. О длинных выходных рассказали в пресс-службе Федеральная служба по труду и занятости России, сообщает Ura.ru.

Первые долгие выходные россияне продлятся с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня весны и труда, а вторые с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы. Таким образом, первая рабочая неделя мая составит всего два дня, а вторая три.

Как поясняют argumenti.ru, такие длинные майские каникулы сформировались благодаря переносу выходных дней в начале января, а также за счет сокращения празднования 23 февраля.

Ранее эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН назвал рост цен на авиабилеты на 20-30% неизбежным, в том числе, во время майских праздников.

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