Эксперт спрогнозировал подорожание авиабилетов на 15-20%

Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в эфире НСН рассказал о неизбежном подорожании авиабилетов в этом году и его причинах.

Федеральная антимонопольная служба провела проверку по материалам СМИ о росте цен на авиабилеты в начале 2019 года и выяснила, что в среднем он не превышает 5%. Основной причиной ведомство назвало увеличение топливного сбора и сокращение продаж билетов по промоакциям.

Эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН назвал рост цен на авиабилеты неизбежным из-за инфляции и повышения цен на топливо.



«Считаю, что цены неизбежно будут расти. Мы никак не сможем исправить эту ситуацию, поскольку мы прекрасно видим, что в стране есть инфляция, все дорожает. В прошлом году существенно подорожал керосин для авиакомпаний, при том, что они старались не повышать цены на авиабилеты и получили убытки по итогам 2018 года. Соответственно, эти убытки им придется наверстывать. Все говорит о том, что цены неизбежно будут расти», - сказал Гусаров.

Главный редактор Avia.ru спрогнозировал рост стоимости авиабилетов в этом году. По его словам, традиционно взлет цены ожидается в высокий сезон.

«Насколько высокими темпами будут расти, зависит от сезона. Сейчас низкий сезон - цены будут расти незначительно. Во время весенних каникул, майских праздников само собой будет сезонное увеличение цен к началу летнего туристического сезона. Цены на авиабилеты в июле-августе могут быть и в два, и в три раза выше. В сентябре они начнут корректироваться в меньшую сторону, это обычные колебания. В этом году цены будут расти более динамично, нежели в прошлом. Если в прошлом году они подросли примерно на 7-8%, то по итогам этого года поднимутся на 15-20% в целом по году», - отметил эксперт.

Для полноты картины главный редактор Avia.ru посоветовал доверять фактам, а не анализировать отдельно взятые коммерческие компании.

«Я видел сообщения в СМИ со ссылкой на агрегаторов, что цены резко выросли, через некоторое время я видел сообщения со ссылкой на этих же агрегаторов, что цены не выросли. Я думаю, что делать выводы на основе анализа отдельно взятых коммерческих компаний, которые не обладают полной картиной о ценообразовании в авиакомпаниях, неверно. В этой ситуации я больше доверяю фактам», - заключил Гусаров.

В феврале в СМИ появилась информация, что цены на перелеты с декабря 2018 года выросли на 5–33%. В ФАС ответили, что речь шла осреднем чеке, а на него влияют несколько факторов, в том числе количество пассажиров, дальность полета, наличие обратного билета и дополнительные услуги. В ведомстве пояснили, что эти данные говорят о росте спроса на туристические услуги, а не на стоимость авиабилетов.