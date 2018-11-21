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В Лондоне нашли два самодельных взрывных устройства

21 Ноября 2018 в 23:56
В Лондоне нашли два самодельных взрывных устройства

Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире в районе Крейвен-парк на севере Лондона, говорится в переданном в РИА «Новости» сообщении Скотланд-Ярда.

Полицейскими был эвакуирован блок квартир, соседние улицы были оцеплены.

Устройства позднее были обезврежены, изъяты из квартиры и сейчас проходят экспертно-криминалистическую экспертизу.

Жильцы уже вернулись в свои дома.

Ранее НСН сообщала, что в Лондоне неизвестный водитель въехал в заграждение у Палаты общин. В результате инцидента пострадали два человека. Водитель транспортного средства был арестован полицией на месте происшествия. Расследование ЧП ведёт антитеррористический отдел британской полиции. Власти расценивают произошедшее как теракт.

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