В Лондоне нашли два самодельных взрывных устройства

Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире в районе Крейвен-парк на севере Лондона, говорится в переданном в РИА «Новости» сообщении Скотланд-Ярда.

Полицейскими был эвакуирован блок квартир, соседние улицы были оцеплены.

Устройства позднее были обезврежены, изъяты из квартиры и сейчас проходят экспертно-криминалистическую экспертизу.

Жильцы уже вернулись в свои дома.

Ранее НСН сообщала, что в Лондоне неизвестный водитель въехал в заграждение у Палаты общин. В результате инцидента пострадали два человека. Водитель транспортного средства был арестован полицией на месте происшествия. Расследование ЧП ведёт антитеррористический отдел британской полиции. Власти расценивают произошедшее как теракт.