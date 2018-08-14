Вторник
14 августа
USD 68.22
EUR 77.65
Горячие новости

Водителя разбившейся у парламента Британии машины Трамп назвал «животным»

14 Августа 2018 в 15:14
Водителя разбившейся у парламента Британии машины Трамп назвал «животным»

Дональд Трамп придерживается мнения о том, что в Лондоне произошла «еще одна террористическая атака». Как отмечает Газета.ру, об этом глава Белого дома написал в своем Twitter. Также президент США с жёсткостью заявил, что «эти животные безумны», а «в борьбе с ними надо проявить силу».

Напомним, ранее стало известно, что в Лондоне неизвестный водитель въехал в заграждение у Палаты общин. В результате инцидента пострадали два человека. По информации медиков, угрозы для их жизни нет. Водитель транспортного средства был арестован полицией на месте происшествия. Что касается расследования ЧП, то его ведёт антитеррористический отдел британской полиции. Власти расценивают произошедшее, как теракт.

 

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.