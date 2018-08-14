Водителя разбившейся у парламента Британии машины Трамп назвал «животным»

Дональд Трамп придерживается мнения о том, что в Лондоне произошла «еще одна террористическая атака». Как отмечает Газета.ру, об этом глава Белого дома написал в своем Twitter. Также президент США с жёсткостью заявил, что «эти животные безумны», а «в борьбе с ними надо проявить силу».

Напомним, ранее стало известно, что в Лондоне неизвестный водитель въехал в заграждение у Палаты общин. В результате инцидента пострадали два человека. По информации медиков, угрозы для их жизни нет. Водитель транспортного средства был арестован полицией на месте происшествия. Что касается расследования ЧП, то его ведёт антитеррористический отдел британской полиции. Власти расценивают произошедшее, как теракт.



