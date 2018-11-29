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В ЛНР заявили о гибели группы украинских диверсантов

29 Ноября 2018 в 21:48
В ЛНР заявили о гибели группы украинских диверсантов

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины предприняла попытку проникновения на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Не менее пяти бойцов ВСУ погибли и восемь получили ранения.

Уточняется, что участники ДРГ подорвались на минных полях.

Ранее НСН сообщала, что Украина готовит провокацию в Донбассе с использованием химоружия и привлечением зарубежных спецслужб, предупредил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Дипломат также уточнил, что украинские военные стянули к линии соприкосновения ЗРК «Бук», С-300, РСЗО «Град» и «Ураган», обстрелы населенных пунктов со стороны украинской армии стали более интенсивными.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что не исключает реальности опасения Лукашевича, но Донбасс готов к любым атакам.

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