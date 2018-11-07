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В Крыму житель Украины пытался нелегально попасть на территорию России

7 Ноября 2018 в 11:32
В Крыму житель Украины пытался нелегально попасть на территорию России
Погрануправление ФСБ России по Республике Крым задержали жителя Украины, который пешком пытался нелегально перейти границу с Россией.

Сработала система охраны границы, пограничники выехали к месту происшествия. Выяснилось, что документов у мужчины не было, но были личные вещи, предметы личной гигиены, а сам он был пьян.

Как пишет КИА, сейчас полиция устанавливает личность гражданина, проясняются все обстоятельства произошедшего.

Далее будет решаться вопрос о возбуждении в отношении лица уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, зачем Россия вводит санкции против украинских чиновников и олигархов.

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