В Крыму житель Украины пытался нелегально попасть на территорию России

Погрануправление ФСБ России по Республике Крым задержали жителя Украины, который пешком пытался нелегально перейти границу с Россией.

Сработала система охраны границы, пограничники выехали к месту происшествия. Выяснилось, что документов у мужчины не было, но были личные вещи, предметы личной гигиены, а сам он был пьян.

Как пишет КИА, сейчас полиция устанавливает личность гражданина, проясняются все обстоятельства произошедшего.

Далее будет решаться вопрос о возбуждении в отношении лица уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).