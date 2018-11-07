В Крыму житель Украины пытался нелегально попасть на территорию России

Сработала система охраны границы, пограничники выехали к месту происшествия. Выяснилось, что документов у мужчины не было, но были личные вещи, предметы личной гигиены, а сам он был пьян.
Как пишет КИА, сейчас полиция устанавливает личность гражданина, проясняются все обстоятельства произошедшего.
Далее будет решаться вопрос о возбуждении в отношении лица уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, зачем Россия вводит санкции против украинских чиновников и олигархов.