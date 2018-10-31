Сенатор от Крыма: Украинцы оценят российские санкции против окружения Порошенко

Член Совета Федерации в эфире НСН рассказал, что украинские власти будут огорчены ограничительными мерами.

Подготовка проекта постановления о санкциях против Украины перешла в завершающую стадию. Ограничительные меры коснутся более 400 физических и юридических лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кабмине. Известно, что в скором времени законопроект попадёт на подпись к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Как подчеркнул собеседник агентства, документ станет открытием для граждан Украины, которые узнают, что некоторые лидеры с радикальными взглядами «не прочь» заработать на отношениях с РФ.

в эфирерассказал, что санкции, которые введёт РФ, огорчат представителей украинских властей, зарабатывающих в России.

«Многие зарабатывают на сотрудничестве с Россией. Они стараются это скрывать, но они есть, причём даже среди тех, кто выступает с крайне русофобскими заявлениями. Тот же Омелян (министр инфраструктуры Владимир Омелян – примечание НСН) постоянно делает какие-то оскорбительные заявления в отношении России, а его жена продаёт в России одежду. Многие из депутатов Верховной рады имеют собственность и бизнес в Крыму. Тот же Порошенко за счёт аффилированных структур продолжает вести бизнес в России. Наступило время, когда надо огорчить их. Для них это будет очень болезненно, я в этом уверен. Я думаю, народ Украины это оценит. Порошенко это в любом случае коснётся и многих других из окружения Порошенко, депутатов Украины», - предположил в эфире НСН сенатор.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 22 октября подписал указ, который подразумевает ответ на антироссийские санкции со стороны Украины. В настоящий момент ограничительные меры только разрабатываются. Этим занимается правительство по поручению российского лидера. Документ был принят для защиты национальных интересов, говорится в указе.