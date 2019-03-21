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В Крыму санкции Украины назвали комариным укусом

21 Марта 2019 в 13:41
В Крыму санкции Украины назвали комариным укусом

Украинские санкции, введенные в отношении России, не отразятся на жизни в Крыму. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. По его словам, эти меры «меньше комариного укуса».

«Никак не отразится, потому что эти санкции, я бы сказал, меньше комариного укуса. Они для нас ничего из себя не представляют. Все, что Украина могла плохого сделать, - я подчеркиваю, не Украина, а именно националистические нынешние антинародные украинские власти, - они уже, в основном, сделали», - цитирует РИА Новости крымского вице-премьера.

Ранее Украина ввела в действие санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив, а также к проведению выборов в Донбассе и инциденту в Азовском море.

Ранее профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН назвал действия Украины и США в отношении Крыма провокационными и отметил, что крымский вопрос давным-давно решен.

 

 

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