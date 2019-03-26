В Крыму проверяют обстоятельства травмирования несовершеннолетнего

Правоохранительные органы Крыма проводят проверку по факту травмирования несовершеннолетнего в одном из посёлков Большой Ялты, сообщает Крымское информационное агентство.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что юный крымчанин якобы пострадал от взрыва. Однако причину хлопка, похожего на взрыв предстоит установить экспертам. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев наградил крестом «За доблесть» начальника Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра «Лидер» Петра Гриценко, который спас из-под завалов частично рухнувшего в Магнитогорске дома 11-месячного Ваню Фокина.

