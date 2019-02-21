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Спасителя Вани Фокина наградил министр

21 Февраля 2019 в 23:29
Спасителя Вани Фокина наградил министр

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев наградил крестом «За доблесть» начальника Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра «Лидер» Петра Гриценко, который спас из-под завалов частично рухнувшего в Магнитогорске дома 11-месячного Ваню Фокина, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Такой же наградой отмечен заместитель начальника медико-спасательного отдела Анатолий Чумичев. Медаль МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» вручена начальнику оперативного отдела Владимиру Ковальчуку. Именным огнестрельным оружием был награжден Александр Шевченко.

Ранее за спасение Вани Фокина руководство Центра «Лидер» присвоило Гриценко внеочередное звание полковника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных врачей за спасение мальчика, найденного под завалами в Магнитогорске. В своём Twitter градоначальник написал, что спасшие Ваню Фокина медики, совершили чудо.

В НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, где лечили малыша, заявили, что стационарного лечения ребенку больше не требуется, его будут патронировать врачи на дому.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасатели достали малыша из-под завалов живым через 30 часов после трагедии.

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