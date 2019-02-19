Вторник
19 февраля
USD 66.25
EUR 74.91
Горячие новости

В Крыму появился новый дорожный знак

19 Февраля 2019 в 20:45
В Крыму появился новый дорожный знак

Из-за проблем с транспортным сообщением в вечернее и ночное время, в Коктебеле на повороте на село Наниково установили знак, который, пожалуй, можно трактовать как то, что вечером добраться до пункта назначения можно только с помощью неопознанных летающих объектов.

Правительство Республики Крым старается решать вопросы с транспортной доступностью даже самых отдалённых уголков полуострова. Жителям Наниково вскоре не придётся рассчитывать только на НЛО, передает Крымское информационное агентство.

Ранее Катя Лель рассказала в эфире НСН о своём контакте с, как она считает, представителями внеземных цивилизаций. Первая встреча произошла 28 лет назад в её родном Нальчике, в доме, в присутствие мамы, сестры и соседа. Вечером, 9 июня все увидели необычный свет за окном и три луча, опускавшиеся на яркий круг. Дальнейшие события перевернули всю жизнь будущей певицы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.