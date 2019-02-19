В Крыму появился новый дорожный знак

Из-за проблем с транспортным сообщением в вечернее и ночное время, в Коктебеле на повороте на село Наниково установили знак, который, пожалуй, можно трактовать как то, что вечером добраться до пункта назначения можно только с помощью неопознанных летающих объектов.

Правительство Республики Крым старается решать вопросы с транспортной доступностью даже самых отдалённых уголков полуострова. Жителям Наниково вскоре не придётся рассчитывать только на НЛО, передает Крымское информационное агентство.

Ранее Катя Лель рассказала в эфире НСН о своём контакте с, как она считает, представителями внеземных цивилизаций. Первая встреча произошла 28 лет назад в её родном Нальчике, в доме, в присутствие мамы, сестры и соседа. Вечером, 9 июня все увидели необычный свет за окном и три луча, опускавшиеся на яркий круг. Дальнейшие события перевернули всю жизнь будущей певицы.

