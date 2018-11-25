В Крыму обвинили США в провокациях со стороны ВМС Украины





Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов обвинил американские власти в попытке втянуть Россию в военный конфликт при помощи провокаций ВМС Украины у берегов полуострова.

По его словам, происходящее не имеет никакого отношения к безопасности Крыма и является только провокацией, главная цель которой – выставить Россию в дурном свете.

«Там три украинских корабля, которые ни на что не пригодные. За этим всем стоят американские наши партнеры, которые управляют Украиной. С их подачи все делается, абсолютно в этом убежден. Для них важно втянуть Россию в очередной конфликт», - заявил Коновалов.

Он также добавил, что к происходящему надо отнестись спокойно, не поддаваясь на провокации.

Напомним, ранее Украина направила два артиллерийских судна класса «Гюрза» на помощь двум катерам и буксиру, которые якобы «столкнулись с российской агрессией», направляясь из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Из-за действий Украины Керченский пролив с утра закрыт для движения гражданских судов. Ранее сенатор Франц Клинцевич заявил в беседе с НСН, что за украинской провокацией в российских территориальных водах стоит Вашингтон.