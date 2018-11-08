В Крыму назвали закон об уголовном преследовании россиян за посещение полуострова провальным

Как напоминает издание «Свободная пресса» 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за нарушение государственной границы россиянами.
Действие закона, по мнению Киева, будет распространяться, в том числе на Крым, который Украина до сих пор считает своей территорий.
По закону россияне могут въезжать в Крым только через украинские блокпосты.
Крым стал частью России по итогам референдума в 2014 году.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что хотелось бы увидеть реакцию на этот закон не только РФ, но и международных организаций, которые ратуют за соблюдение прав человека. Однако рассчитывать на ответные действия мирового сообщества, по его словам, сейчас не приходится.