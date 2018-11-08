В Крыму назвали закон об уголовном преследовании россиян за посещение полуострова провальным

Глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил в интервью РИА Новости, что украинский закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы является попыткой помешать развитию туризма в Крыму и блокировать турпоток. При этом Черняк уверен, что такая инициатива в любом случае обречена на провал.

Как напоминает издание «Свободная пресса» 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за нарушение государственной границы россиянами.

Действие закона, по мнению Киева, будет распространяться, в том числе на Крым, который Украина до сих пор считает своей территорий.

По закону россияне могут въезжать в Крым только через украинские блокпосты.

Крым стал частью России по итогам референдума в 2014 году.