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В Крыму назвали закон об уголовном преследовании россиян за посещение полуострова провальным

8 Ноября 2018 в 09:56
В Крыму назвали закон об уголовном преследовании россиян за посещение полуострова провальным
Глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил в интервью РИА Новости, что украинский закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы является попыткой помешать развитию туризма в Крыму и блокировать турпоток. При этом Черняк уверен, что такая инициатива в любом случае обречена на провал.

Как напоминает издание «Свободная пресса» 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за нарушение государственной границы россиянами.

Действие закона, по мнению Киева, будет распространяться, в том числе на Крым, который Украина до сих пор считает своей территорий.

По закону россияне могут въезжать в Крым только через украинские блокпосты.

Крым стал частью России по итогам референдума в 2014 году.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что хотелось бы увидеть реакцию на этот закон не только РФ, но и международных организаций, которые ратуют за соблюдение прав человека. Однако рассчитывать на ответные действия мирового сообщества, по его словам, сейчас не приходится.

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