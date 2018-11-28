Среда
28 ноября
USD 66.78
EUR 75.62
Горячие новости

В Крыму арестованы все украинские моряки с кораблей - нарушителей

28 Ноября 2018 в 19:08
В Крыму арестованы все украинские моряки с кораблей - нарушителей

Суды в Крыму арестовали всех украинских моряков, которые были задержаны на трёх кораблях в районе Керченского пролива за нарушение госграницы. 24 военнослужащих Военно-морских сил Украины отправлены под стражу на два месяца. Сегодня было принят решение по командному составу, ещё 15 человек были арестованы накануне судами в Симферопле и Керчи, передает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что украинские офицеры задержанных кораблей получили приказ не уведомлять Москву о проходе и скрытно прорваться в Азовское море.

Владимир Путин сегодня заявил, что эта провокация была организована в преддверии президентских выборов на Украине из-за низкого рейтинга Петра Порошенко. Российский президент охарактеризовал эти события, как небольшой инцидент и отметил неадекватную реакцию Киева, который ввёл военное положение.   

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН отметил, что украинским морякам повезло оказаться в России, а не вернуться сразу на родину после провала задания.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.