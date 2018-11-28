В Крыму арестованы все украинские моряки с кораблей - нарушителей

Суды в Крыму арестовали всех украинских моряков, которые были задержаны на трёх кораблях в районе Керченского пролива за нарушение госграницы. 24 военнослужащих Военно-морских сил Украины отправлены под стражу на два месяца. Сегодня было принят решение по командному составу, ещё 15 человек были арестованы накануне судами в Симферопле и Керчи, передает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что украинские офицеры задержанных кораблей получили приказ не уведомлять Москву о проходе и скрытно прорваться в Азовское море.

Владимир Путин сегодня заявил, что эта провокация была организована в преддверии президентских выборов на Украине из-за низкого рейтинга Петра Порошенко. Российский президент охарактеризовал эти события, как небольшой инцидент и отметил неадекватную реакцию Киева, который ввёл военное положение.

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН отметил, что украинским морякам повезло оказаться в России, а не вернуться сразу на родину после провала задания.

