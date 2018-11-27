В Крыму арестованы семь украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте на два месяца семерых украинских моряков, которые были задержаны за нарушение государственной границы в районе Керченского пролива.

Как отмечает RT , во вторник, 27 ноября суд должен определиться с мерой пресечения по 12-и из 24 задержанных моряков ВМС Украины. Завтра будет решаться вопрос по командному составу трёх кораблей, отбуксированных в Керчь.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу, после чего были задержаны российскими пограничниками. На фоне этих событий Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины на 30 дней.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в эфире НСН, что Крым находится под надежной защитой Черноморского флота, а Украина после задержания трех её кораблей не станет проводить в этом регионе никаких военных операций.