В крушении Boeing в Индонезии никто не выжил

При крушении пассажирского самолета у берегов Индонезии выживших нет. Об этом сообщил представитель национального агентства по преодолению ЧС Индонезии, передает РИА Новости.

Самолет Boeing 737 Max 8 рано утром по местному времени вылетел из Джакарты. Спустя 13 минут после взлета пилоты запросили возвращение в аэропорт вылета, после чего лайнер пропал с радаров. В настоящее время найдено место падения самолета, ведется поисково-спасательная операция.

На борту воздушного судна находились 189 человек, пишет «Газета.ру».

Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН исключил неподготовленность экипажа самолёта, потерпевшего крушение.