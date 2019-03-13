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В Кремле рассказали о планах Путина посетить Крым

13 Марта 2019 в 13:13
В Кремле рассказали о планах Путина посетить Крым

Президент России Владимир Путин может посетить Крым 18 марта, в день пятилетней годовщины присоединения полуострова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Life.ru.

Он сообщил, что Путин еще не принял окончательного решения по этому вопросу. Однако, в случае, если поездка в Крым на годовщину его воссоединения с Россией отменится, президент примет участие в праздничных мероприятиях.

«Если президент примет такое решение — мы вас проинформируем. Сейчас рассматриваются разные варианты», — заявил Песков.

Ранее НСН сообщало, что палата представителей США одобрила инициативу, подразумевающие запрет признания российского суверенитета над Крымом.

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