В Кремле рассказали о планах Путина посетить Крым

Президент России Владимир Путин может посетить Крым 18 марта, в день пятилетней годовщины присоединения полуострова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Life.ru.

Он сообщил, что Путин еще не принял окончательного решения по этому вопросу. Однако, в случае, если поездка в Крым на годовщину его воссоединения с Россией отменится, президент примет участие в праздничных мероприятиях.

«Если президент примет такое решение — мы вас проинформируем. Сейчас рассматриваются разные варианты», — заявил Песков.

Ранее НСН сообщало, что палата представителей США одобрила инициативу, подразумевающие запрет признания российского суверенитета над Крымом.