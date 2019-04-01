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В Кремле рассказали, кого хотят видеть у власти на Украине

1 Апреля 2019 в 13:01
В Кремле рассказали, кого хотят видеть у власти на Украине

Кремль хочет видеть у власти на Украине партию не войны, а мира. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, по словам Пескова, Москва никого не будет поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов на Украине, поскольку кампания ещё не завершилась, подчёркивает RT.

Как отмечает Ura.ru, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила подсчет 60% бюллетеней и подтвердила, что ни один из кандидатов уже не сумеет набрать большинство голосов. В связи с этим в стране официально объявлено о проведении второго тура выборов президента. В нём за победу будут сражаться шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. На данный момент, по данным ЦИК Украины, они набрали 30,2% и 16,6% голосов соответственно.

Между тем, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что для многих политологов позиция действующего главы государства Петра Порошенко на второй строчке оказалась неожиданной. При этом он предположил, что в том случае, если победу в президентских выборах одержит Владимир Зеленский, олигархи примут меры, чтобы подчинить его своему влиянию.

 

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