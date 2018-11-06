В Кремле прокомментировали признание выборов в ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предстоящие выборы в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках. По его словам, запланированные на 11 ноября выборы не противоречат Минским соглашениям.

Песков отметил, что заявления Украины об обратном звучат «не вполне корректно» в связи с нежеланием самого Киева выполнять минские договоренности. При этом пресс-секретарь российского лидера пояснил, что прежде чем говорить о признании выборов российской стороной, необходимо дождаться того, чтобы они состоялись.

Кроме того, Песков подчеркнул важность того, кто будет избран на должности глав и депутатов в ДНР и ЛНР. По его словам, влияния России на руководство самопровозглашенных республик «не безгранично».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска взять под контроль границу между Донбассом и РФ. Пресс-секретарь Путина отмтеил, что руководство ДНР и ЛНР должно самостоятельно решить вопрос необходимости обеспечения дополнительного контроля на пограничных территориях в процессе выборов. В свою очередь, белорусский политолог Юрий Шевцов в эфире НСН объяснил, что помешает исполниться планам Лукашенко по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.