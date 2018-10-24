В Кремле предрекли миру чрезвычайную опасность из-за гонки вооружений

В Кремле заявили, что новая гонка вооружений сделает мир «чрезвычайно опасным» местом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он оценил вопрос журналистов о последствиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает РБК.

Как уточнил Песков, после заявлений президента США Дональда Трампа о выходе из ДРСМД и наращивании ядерного потенциала, в Кремле задумались о «национальных интересах России и безопасности страны». Тем более, что переговоры с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном показали, что Вашингтон в ближайшее время формализует выход из договора.

Ранее заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков рассказал «Военно-промышленному курьеру» о гарантированном уничтожении США, пишет Ura.ru . В свою очередь, в эфире НСН военный аналитик подчеркнул, что этому поспособствует удар по супервулкану Йеллоустон.