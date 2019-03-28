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В Кремле ответили Трампу, потребовавшему от РФ уйти из Венесуэлы

28 Марта 2019 в 19:31
В Кремле ответили Трампу, потребовавшему от РФ уйти из Венесуэлы

В Кремле рассчитывают, что США будут уважать право России выстраивать отношения с третьими странами на взаимовыгодной основе. Как пишет «Интерфакс», с таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Такими словами он прокомментировал требования главы Белого дома о том, чтобы РФ ушла из Венесуэлы, подчёркивает РИА ФАН.

Дмитрий Песков пояснил, что российские специалисты прибыли в республику в рамках контрактов по поставкам специмущества. Что касается Соединенных Штатов, то, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, они «присутствуют во многих уголках мира, и никто им не указывает, где им быть, где им не быть».

Между тем, ранее в ходе пресс-конференции НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что Венесуэла превратится для США в новый Вьетнам в том случае, если Вашингтон решится на масштабное вторжение в страну.

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