В Российской Федерации подготовлена грандиозная программа обновления вооруженных сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной предстоящее перевооружение армии, отмечает RT .

Представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин проведёт сегодня второе совещание с руководством министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса, посвящённое этой теме. Будет обсуждаться выполнение государственного оборонного заказа и государственная программа вооружений до 2027 года.

Владимир Путин в понедельник, 19 ноября открыл в Сочи серию совещаний с военачальниками.

Заместитель президента Российская академия ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН ранее пояснил, зачем нашей армии нужен переход на разведывательно-ударные комплексы.