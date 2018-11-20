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В Кремле объявили об уникальном перевооружении армии

20 Ноября 2018 в 13:24
В Кремле объявили об уникальном перевооружении армии

В Российской Федерации подготовлена грандиозная программа обновления вооруженных сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной предстоящее перевооружение армии, отмечает RT.

Представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин проведёт сегодня второе совещание с руководством министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса, посвящённое этой теме. Будет обсуждаться выполнение государственного оборонного заказа и государственная программа вооружений до 2027 года.

Владимир Путин в понедельник, 19 ноября открыл в Сочи серию совещаний с военачальниками.

Заместитель президента Российская академия ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН ранее пояснил, зачем нашей армии нужен переход на разведывательно-ударные комплексы.


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