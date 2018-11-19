Военный эксперт рассказал, зачем армии РФ переход на разведывательно-ударные комплексы

ФОТО: "Торнадо-С" // topwar.ru

Заместитель президента РАРАН по информационной политике в эфире НСН пояснил, что разведывательно-ударные комплексы должны были создаваться ещё во времена СССР.

В РФ продолжается переход Ракетных войск и артиллерии к разведывательно-огневой системе, которая будет объединена общим автоматизированным управлением. Более того, в России уже есть основные признаки такой системы. Об этом сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский. По его словам, разведывательно-ударные комплексы обеспечивают поражение объектов противника в режиме реального времени, это позволяет минимизировать цикл «разведка-поражение». При этом Матвеевский подчеркнул, что Россия продолжает разрабатывать новые перспективные, высокотехнологичные средства огневого поражения, разведки, управления, сообщает «Красная Звезда».

в эфирепояснил, что подобные системы планировалось создавать ещё во времена Советского Союза.

«Разведывательно-огневые системы – это достаточно давняя идея. Разведывательно-огневые и разведывательно-ударные (РУК) - системы, которые должны были создаваться ещё в Советском Союзе. Сегодня речь идёт о том, что все эти системы становятся одним из важнейших инструментов надёжного поражения огневого противника, поэтому их стараются внедрять, как наиболее перспективный вид вооружённой борьбы», - отметил эксперт.

По словам Константина Сивкова, подобные системы необходимы «для гибкого ведения огня и координации действий различных сил и средств».

Сейчас в РФ применяются средства артиллерийской разведки «Зоопарк-1М» и «Аистёнок». Во время практической апробации им удалось положительно себя зарекомендовать, уточнил Матвеевский. Он также подчеркнул, что для создания РУК используются беспилотники.

Напомним, 19 ноября в России отмечают день Ракетных войск и артиллерии. Он был учреждён в 1944 году. В этот день 76 лет назад были применены «Катюши» и удары тяжёлых орудий. На данный момент на вооружении РФ стоят разнокалиберные РСЗО, буксируемые и самоходные орудия, пушки, миномёты, высокотехнологические оперативно-тактические, противотанковые и береговые ракетные комплексы.

Стоит отметить, что Матвеевский также сообщил о перевооружении РСЗО крупного калибра «Смерч» на «Торнадо-С».