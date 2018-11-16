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В Кремле назвали отвратительной историю с Цеповязом

16 Ноября 2018 в 14:13
В Кремле назвали отвратительной историю с Цеповязом

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал «вопиющей» ситуацию с характером содержания в колонии Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание за убийства в станице Кущевской. «Это отвратительная ситуация, здесь не может быть второй точки зрения», - приводит слова представителя Кремля RT.

Как подчеркнул Песков, Федеральная служба исполнения наказаний принимает необходимые меры реагирования для того, чтобы исключить в дальнейшем подобные ситуации.

6 ноября в исправительной колонии строгого режима №3 в Ивановском районе Амурской области началась проверка после обнародования фотографий, на которых заключенный Цеповяз поедает деликатесы и жарит шашлыки. В отношении сотрудников исправительного учреждения возбуждено уголовное дело.

Между тем, глава общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова уйдет со своего поста после того, как она назвала в соцсетях Цеповяза меценатом «от действий которого не пострадал ни один человек». Член президентского Совета по правам человека Александр Брод заявил в связи с этим в эфире НСН о необходимости более ответственного подбора членов ОНК в регионах.

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