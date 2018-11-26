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В Котельниках дом покрасили в ультра черный цвет

26 Ноября 2018 в 15:26
В Котельниках дом покрасили в ультра черный цвет

Сталинский трехэтажный дом в подмосковных Котельниках выкрасили в черный цвет. Покраска осуществлялась местной управляющей компанией в ходе ремонта. В администрации Котельников заявили, что такой радикальный цвет был выбрал самими жителями, пишет сайт «Подмосковье сегодня». При этом чиновники не исключили, что дом могут перекрасить.

По мнению жителей, так дом не выглядит серым и обыденным.

Ранее член совета НАПКА, руководитель Комитета по агентскому бизнесу Виктор Семендуев рассказал на пресс-конференции НСН о методах взыскания долгов с неплательщиков.

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