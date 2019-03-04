В Конгрессе поспорили о доказательствах сговора Трампа с Россией

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США, республиканец Адам Шифф заявил о наличии «прямых доказательств» сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и российской стороной. Об этом он рассказал в интервью CBS, сообщает НСН.

По словам конгрессмена, доказательством якобы сговора Трампа с Россией являются электронные письма от российских представителей, в которых они предлагают компромат на соперника Трампа по президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон.

«Они предложили компромат. Это предложение было принято сыном президента Дональдом-младшим, и далее последовало явное осуществление этого предложения. Кроме того, есть многочисленные косвенные доказательства», — заявил конгрессмен Шифф, имею в виду передачу экс-главой штаба Трампа Полом Манафортом результаты опросов избирателей лицу, якобы связанному с российскими спеслужбами.

Республиканец добавил, что, несмотря на такие «прямые» и «косвенные» доказательства сговора штаба Трампа с Россией, импичмент президенту США не гарантирован. Для того, отметил Шифф, придется дождаться доклада спецпрокурора Минюста США Роберта Мюллера.

В то же время, коллега Шиффа, председатель комитета Палаты представителей по надзору за госорганами, республиканец Джим Джордан заявил, что нет доказательств сговора штаба Трампа с Россией, но есть всевозможные доказательства сговора с Москвой со стороны штаба Хиллари Клинтон.

«Что я знаю, так это то, что нет ни малейшего доказательства какого-либо сотрудничества, сговора, конспирации между предвыборным штабом Трампа и Россией с целью влияния на выборы. Есть куча доказательств, указывающих на то, что штаб Клинтон работал с российскими представителями, чтобы повлиять на выборы», — сказал конгрессмен Джордан.

Ранее сенатор-демократ Марк Уорнер, возглавляющий комитет по разведке верхней палаты Конгресса США, заявил об «огромном количестве доказательств» возможного сговора между штабом Трампа и российской стороной в преддверии выборов 2016 года.

«Никто не может фактически сказать, что нет достаточного количества доказательств сотрудничества или коммуникации между организацией Трампа и Россией. Никогда в своей жизни я не видел, чтобы президентская кампания настолько сильно контактировала с иностранным государством, которую разведдсообщество обвиняет в массивном вмешательстве в наши выборы и вмешательстве с попыткой помочь одному кандидату, Дональду Трампу, и навредить другому, Хиллари Клинтон», —отметил сенатор Уорнер в интервью NBC.

Добавим, что председатель еще одного комитета Палаты представителей США, по судебным делам, демократ Джеррольд Надлер в воскресенье, 3 марта заявил, что его комиссия намерена запросить показания более 60 человек в рамках расследования против Трампа.

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН, почему республиканцы и демократы обвиняют друг друга в сговоре с Россией.

