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В Конгресс США внесли новый законопроект об антироссийских санкциях

3 Апреля 2019 в 17:43
В Конгресс США внесли новый законопроект об антироссийских санкциях

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России. Как пишет РИА Новости, документ, в частности, предусматривает блокировку активов «двух или более» крупнейших российских банков. Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк. Также отмечается, что в проекте предусмотрена и более мягкая мера – ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках. Помимо этого, документ предполагает блокировку активов иностранцев, которые инвестируют в российский энергетический рынок, подчёркивает RT.

Также отмечается, что законопроект требует от директора национальной разведки США установить в 30-дневный период, вмешивалась ли Россия или любое другое государство в выборы в США. Документ направлен против России, однако его авторы отмечают, что киберугроза исходит и от других стран: Ирана, КНДР и Китая. Сенаторы требуют от американской администрации представить Конгрессу стратегию по противодействию вмешательства этих стран в американские выборы.

Напомним, в конце марта стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между американским президентом Дональдом Трампом и представителями России. Отчет об итогах 22-месячного расследования генпрокурор США Уильям Барр передал Конгрессу. В документе говорится, что «расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо, связанный с ними, вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016 году».

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН назвал заключение Мюллера об отсутствии сговора Трампа с Москвой ожидаемым, однако заметил, что точкой в этом деле завершение расследования спецпрокурора не станет.

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