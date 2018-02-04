В коалиции, возглавляемой США, открестились от поставок ПЗРК в Сирию

Возглавляемая США коалиция, которая проводит операции против террористов в Сирии и Ираке, не поставляла переносные ракетно-зенитные комплексы (ПЗРК) союзникам в этих странах и не планирует это делать. Об этом заявили журналистам представитель группы стран.

«Коалиция не снабжала партнерские силы в Сирии зенитным вооружением и не намерена делать это в будущем», - заявил источник, на которого ссылается ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что партнерами коалиции на территории Сирии в борьбе с запрещенной группировкой ИГИЛ является организация «Силы демократической Сирии».

«Наши операции географически сфокусированы на продолжающихся боевых действиях против ИГ на востоке Сирии», - резюмировал представитель.



Накануне Минобороны сообщило об уничтожении российского Су-25 в небе над провинцией Идлиб. Пилот успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами. В ведомстве заявили, что штурмовик был сбит из ПЗРК. Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН не исключил, что такое вооружение попало в руки террористов от американских инструкторов, а сама операция по ликвидации российского «Грача» осуществлялась при помощи западных спецслужб.