В Китае представили интерактивного телеведущего

Первого в мире интерактивного телеведущего представили в Китаев рамках Всемирной конференции по управлению интернетом. Над его созданием работали совместно информационное агентство «Синьхуа» и национальная интернет-компания.

Голографический «двойник» популярного в Китае телеведущего Цю Хаово время презентации самостоятельно рассказал о разработчиках технологии и устройстве работы искусственного интеллекта, уточняет Рен-ТВ.

Разработчики акцентируют внимание на двух главных преимуществах электронного журналиста: он может работать 24 часа в сутки без выходных и никогда не ошибается и не оговаривается.