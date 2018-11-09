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В Китае представили интерактивного телеведущего

9 Ноября 2018 в 09:05
В Китае представили интерактивного телеведущего
Первого в мире интерактивного телеведущего представили в Китаев рамках Всемирной конференции по управлению интернетом. Над его созданием работали совместно информационное агентство «Синьхуа» и национальная интернет-компания.

Голографический «двойник» популярного в Китае телеведущего Цю Хаово время презентации самостоятельно рассказал о разработчиках технологии и устройстве работы искусственного интеллекта, уточняет Рен-ТВ.

Разработчики акцентируют внимание на двух главных преимуществах электронного журналиста: он может работать 24 часа в сутки без выходных и никогда не ошибается и не оговаривается.

Бывший председатель «Пиратской партии» Павел Рассудов в эфире НСН объяснил, почему правообладатели борются не с причиной, а со следствием проблемы нелегального контента.

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