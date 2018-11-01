«Пиратская партия» назвала бессмысленным антипиратский меморандум

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Бывший председатель «Пиратской партии» объяснил, что правообладатели борются не с причиной, а со следствием проблемы нелегального контента.

Крупнейшие поисковые системы России и правообладатели подписали антипиратский меморандум, сообщает «Интерфакс». Согласно документу, в течение трёх недель будет создан реестр сайтов в сети, на которых размещён контент без соблюдения авторских прав. Меморандум даёт право администраторам сервисов, подписавших его, в досудебном порядке исключать из раздачи ссылки на ресурсы, нарушающие законодательство.

Бывший председатель «Пиратской партии» Павел Рассудов в эфире НСН заявил, что правообладатели борются не с причиной их бед, а со следствием. Что, по его мнению, оставляет пиратам и пользователям шанс найти необходимый контент другими путями.

«Дело в том, что не все поисковики подписали это соглашение. Есть другие, которые принципиально предоставляют выдачу сайтов без искажений правообладателями, самими поисковиками. Поэтому мне кажется, что это просто борьба со следствиями. Даже собираются не блокировать сайты, а удалять ссылки на них — информация всё равно останется. Пользователи продолжат получать к ней доступ с других ресурсов. Просто не понятно, зачем правообладатели борются даже не с пользователями интернета, а с возможностью получения доступа к информации. При этом ограничить её они всё равно не смогут, что, в общем, даже хорошо», — заметил Рассудов.

Негативные последствия в результате подписания меморандума наступят только для самих поисковиков, которые потеряют часть аудитории, добавил собеседник НСН.

«Поэтому здесь единственный негативный момент, что компания “Яндекс”, которая сегодня является лидером на российском сегменте интернета, будет терять свою аудиторию. А системных проблем это соглашение не решит», — подытожил эксперт.

Напомним, что меморандум вступает в силу с момента подписания и действует до 1 сентября 2019 года. Авторы надеются, что он ляжет в основу соответствующего законопроекта. Документ подписали со стороны поисковиков «Яндекс», Mail.ru и Rambler. Со стороны правообладателей он подписан Ассоциацией «Интернет-видео», Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, холдингом «Газпром-медиа», ВГТРК, Первым каналом и «Национальной медиа группой», СТС Медиа и другими.