В Китае открыли самый длинный морской мост в мире

Самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров открыли на юге Китая. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун. В торжественной церемонии приняли участие 700 гостей, в том числе, председатель КНР Си Цзиньпин.

Идея соединить мостом Гонконг и провинцию Гуандун возникла еще в конце 80-х годов прошлого века, пишет RT. В силу разных причин, прежде всего, финансового плана, строительство началось только в конце 2009 года.

Транспортный переход должны были сдать еще в 2016 году, однако процесс затянулся еще на 2 года из-за многочисленных пересмотров бюджета, выявления случаев коррупции, аварий, несчастных случаев и неблагоприятных погодных условий.

Мост сократит время в пути из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут.

Ранее в интервью НСН лидер партии «Автомобильная Россия», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков признала, что в России наблюдается нехватка мостовых сооружений. Особенно, ощущается дефицит мостов в средних населенных пунктах.



