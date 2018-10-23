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В Китае открыли самый длинный морской мост в мире

23 Октября 2018 в 08:56
В Китае открыли самый длинный морской мост в мире

Самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров открыли на юге Китая. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун. В торжественной церемонии приняли участие 700 гостей, в том числе, председатель КНР Си Цзиньпин.

Идея соединить мостом Гонконг и провинцию Гуандун возникла еще в конце 80-х годов прошлого века, пишет RT. В силу разных причин, прежде всего, финансового плана, строительство началось только в конце 2009 года. 

Транспортный переход должны были сдать еще в 2016 году, однако процесс затянулся еще на 2 года из-за многочисленных пересмотров бюджета, выявления случаев коррупции, аварий, несчастных случаев и неблагоприятных погодных условий. 

Мост сократит время в пути из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут.

Ранее в интервью НСН  лидер партии «Автомобильная Россия», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков признала, что в России наблюдается нехватка мостовых сооружений. Особенно, ощущается дефицит мостов в средних населенных пунктах.


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